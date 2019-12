Proseguono le ricerche di Antonio Russo, il 78enne scomparso da Terme Vigliatore

Non cessano le ricerche di Antonio Russo, il 78enne scomparso - a quanto pare si trovava in stato confusionale - da Marchesana di Terme Vigliatore nel pomeriggio di venerdì 29 novembre, lasciando la tv accesa della villa in cui risiede assieme alla moglie, portando con sé solo il cellulare che già la stessa sera della scomparsa aveva cessato di squillare.

I carabinieri di Barcellona, che non hanno mai smesso di cercarlo, hanno intensificato le ricerche lungo la parte bassa della valle tagliata dal torrente Patrì, luogo questo dove si sarebbe agganciata alla cellula della zona l'ultima telefonata fatta dalla moglie a cui Russo aveva risposto senza saper indicare il luogo in cui si trovasse.

