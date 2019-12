Stop alla fornitura idrica in 14 Comuni del comprensorio jonico

Domani a partire dalle ore cinque e per ventiquattro ore ci sarà una interruzione della fornitura idrica in quasi tutti i Comuni del comprensorio jonico per dei lavori a valle della galleria Ogliastrillo, nel territorio di Castelmola.

Il direttore operativo di Siciliacque ha informato i sindaci dei quattordici Comuni interessati. L'interruzione dell'acquedotto dell'Alcantara si è resa necessaria per «consentire l'esecuzione di alcuni interventi in corrispondenza dell'attraversamento del torrente Letojanni». Pertanto, durante i lavori saranno interrotte le forniture nei comuni di Alì Terme, Casalvecchio Siculo, Forza d'Agrò, Furci Siculo, Gallodoro, Itala, Letojanni, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Sant'Alessio Siculo, Savoca, S.Teresa di Riva e Scaletta Zanclea.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE