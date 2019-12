Dipendenti produttivi, l’azienda di Gela li premia: 6700 euro in più in busta paga

Per il secondo anno consecutivo i 30 dipendenti della Meic Services Spa di Gela, che si occupa di forniture di gas metano, impiantistica industriale, montaggi e costruzione di tubazioni, riceveranno un premio di produttività di 200 mila euro. La gratifica media per ciascun lavoratore è di 6.700 euro, riparametrati secondo taluni criteri di valutazione e il livello di inquadramento, "frutto di un anno di lavoro impegnativo ma florido", hanno detto alla Meic, trasformatasi da Srl a Spa nel 2019.

È come se in questa azienda si incassassero 18-19 mensilità. L'amministratore delegato, Maurizio Melfa, insignito, la settimana scorsa, del premio nazionale "Adriano Olivetti, quale esempio di produttività imprenditoriale e solidarietà sociale", ha voluto evidenziare che "un dipendente felice è un dipendente motivato e produttivo". "Perciò se ci sono utili - ha aggiunto - è giusto che ci siano per tutti". "Spero che il nostro esempio possa essere d’ispirazione per altri onesti e bravi imprenditori".

Tra i dipendenti l’entusiasmo è alle stelle e tutti si dicono felici di appartenere alla Meic Services. "Oggi è il mio compleanno - dice Gabriele Sciascia, addetto al distributore di carburanti - e il regalo ha un significato ancora più grande, per me e per la mia famiglia". "Abbiamo iniziato a lavorare in un sottoscala - racconta Veronika Cauchi, responsabile amministrativa della ditta - ma dopo tanti anni di sacrifici vantiamo una squadra efficiente e ricca di professionisti eccezionali".

© Riproduzione riservata