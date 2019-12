Messina, trovato il cadavere di un anziano nei bagni del Policlinico: era scomparso da giorni

Un ottantatreenne, Ersilio Romeo, pensionato residente a Barcellona Pozzo di Gotto, è stato rinvenuto cadavere oggi in uno dei bagni del Policlinico.

Secondo una prima ricostruzione, si è recato nel nosocomio di Gazzi giovedì scorso, per prenotare una visita. Si trovava nel padiglione F, nella zona adibita a Cup, poi è andato in bagno e avrebbe avuto un malore, che non gli ha lasciato scampo. Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia.

La vittima, i cui familiari avevano denunciato la scomparsa nei giorni scorsi, non risultava ricoverata presso la struttura sanitaria né aveva in alcun modo richiesto assistenza.

© Riproduzione riservata