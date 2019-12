Messina, al prefetto Maria Carmela Librizzi il "Premio Internazionale Colapesce"

Il prestigioso Premio Internazionale Colapesce è stato consegnato questa mattina al prefetto Maria Carmela Librizzi e da sempre vuole essere un atto di gratitudine per quanti si sono distinti nei diversi campi del sapere. La cerimonia si è tenuta in prefettura alla presenza del direttore del premio Lillo Alessandro e di alcuni componenti della giuria: la giornalista Italia Moroni Cicciò; il prof. Filippo Grasso, in rappresentanza del rettore Salvatore Cuzzocrea e dell’etnomusicologo Mario Sarica.

Ad accompagnarli il Generale di Corpo d’Armata Luigi Robusto, comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber” anche lui insignito del Colapesce lo scorso 20 novembre, poche ore dopo dall’immane tragedia a seguito dell’esplosione della fabbrica di fuochi d’artificio, in contrada Femminamorta, a Barcellona Pozzo di Gotto. Un tragico evento che ha indotto il prefetto a non presenziare alla cerimonia in rispetto alle vittime e ai loro familiari.

Questa mattina, a poco più di un mese dalla consegna dei riconoscimenti, il prefetto Maria Carmela Librizzi ha ricevuto il “Colapesce” dal generale Luigi Robusto, mentre la motivazione è stata letta dal prof. Filippo Grasso. "Vi sono grata per questo riconoscimento – ha detto il prefetto –, sola non potrei fare nulla, ma se riesco a svolgere tante attività è grazie al supporto del mio ufficio e alla collaborazione delle istituzioni che mi circondano, in particolare le Forze dell’ordine e fra tutti il Generale Robusto".

