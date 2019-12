Camper in fiamme a Capo d'Orlando, paura nel quartiere Forno

Panico nel primo pomeriggio, a Capo d’Orlando, in una delle strade che si affaccia sulla via Consolare Antica. Un forte boato ha scosso alcuni palazzi alla periferia ovest della città, nel quartiere Forno, dove un camper parcheggiato a ridosso di un fabbricato ha preso fuoco.

Pare che lo scoppio sia stato dovuto all’esplosione della bombola di gas di cui la cucina del mezzo era provvista. Ma sulle cause è in corso la perizia dei vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello accorsi sul posto.

Tra le possibili cause non viene tralasciata quella di un corto circuito all’impianto elettrico del camper che era stato parcheggiato lì pochi minuti prima dello scoppio. Pare che l’autista e la sua famiglia l’avessero lasciato per recarsi a pranzo da alcuni conoscenti che abitano nelle vicinanze.

Il boato, il rogo e il fitto e acre fumo che si è sprigionato hanno allarmato gli abitanti della zona: in molti sono subito usciti di casa temendo che dentro il mezzo fossero rimaste intrappolate delle persone.

Sul posto è intervenuta anche un’autoambulanza del 118 di via Mancini, chiamata da alcuni residenti in conseguenza del malore che alcune persone hanno accusato. Niente di grave però perché a procurare il malore era stato lo spavento causato dal boato e dall’incendio.

Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti del locale commissariato ed i carabinieri della stazione di contrada Santa Lucia che hanno allontanato i curiosi ed anche alcuni residenti per evitare l’inalazione dei fumi prodotti dall'incendio.

L’emergenza è rientrata verso le 15 dopo che i pompieri hanno completamente domato le fiamme. I danni sono stati ingenti perché oltre al camper ridotto in cenere, anche la facciata del fabbricato vicino alla quale era parcheggiato il mezzo, ha subito danni, compresi gli infissi al piano terra ed al primo piano.

