Un albero è crollato stamani in via Cesare Battisti, a Messina, in conseguenza delle raffiche di maestrale. Nessuna conseguenza fortunatamente per i passanti e gli automobilisti, in una zona molto frequentata, all'altezza di una nota rosticceria.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, resta l'allerta per le fortissime raffiche attese in giornata e lo stato non certo ottimale di svariati alberi del centro e dei villaggi.

