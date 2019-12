Le mareggiate divorano litorale di Barcellona ma i fondi per gli interventi non arrivano

Il litorale di Barcellona, nel tratto compreso tra le contrade Cantoni e Spinesante, messo a dura prova dalle mareggiate causate dalle raffiche di scirocco della scorsa settimana, non otterrà il finanziamento di 7milioni 450mila euro previsto dal bando Po fesr Sicilia 2014-2020, su “Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera”.

Le somme richieste e non ottenute erano state preventivate nel progetto definitivo redatto dal Comune per i lavori di difesa del litorale nel tratto tra il torrente Termini e il torrente Longano, in prosecuzione all'intervento già eseguito dall'Amministrazione Nania. Litorale che già ha mostrato i primi segni di cedimento a causa delle recenti mareggiate che hanno divorato un tratto di arenile.

