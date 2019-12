Rifiuti a Messina, entro la fine dell'anno raccolta differenziata al 27%

Tutti alle isole per vincere una bici elettrica. È l'ultima idea escogitata dalla Messina Servizi per cercare di invogliare quanta più gente possibile a fare la differenziata. Non solo quella del porta a porta ma anche quella quotidiana nelle sei isole ecologiche di Messina che presto cresceranno di numero.

Nel 2019 sono stati 28.150 gli utenti che hanno portato i rifiuti differenziati in una delle sei isole. Sono stati raccolti 4.600.000 chili di materiale e questo ha contribuito a far toccare il 25% di differenziata a novembre con una proiezione del 27% per questo mese, quando saranno raccolte 900 tonnellate di umido in città. Da gennaio sono state effettuate 490.000 pesate in tutte le isole. La media è di 500 utenti al giorno.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE