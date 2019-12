Il Policlinico di Messina traccia il bilancio del 2019: "Migliorata la credibilità"

Il 2019 anno di cambiamento per il Policlinico universitario per il direttore generale Giuseppe Laganga Senzio che ha tracciato un bilancio dell'attività svolta negli ultimi 12 mesi. Numerose le iniziative che sono state avviate e da avviare già a partire da gennaio in piena condivisione con l'assessorato regionale per la Salute .

"Il 2019 - ha detto Laganga- è stato un anno che ha caratterizzato l'azienda anche dal punto di vista delle risorse umane" . "L'azienda ha migliorato il grado di credibilità - ha aggiunto Laganga- questo ci consente di incrementare la produzione. Siamo diventati nello scenario regionale molto attrattivi, vogliamo posizionarci a livello elevato nell'ambito della regione".

Tra i progetti il completamento del nuovo reparto di rianimazione e la formalizzazione di accordo con il Gaslini che ha consentito di entrare nella rete degli ospedali pediatrici italiani. Dal 2 gennaio partirà il progetto cardiologia, ogni padiglione avrà il suo servizio di cardiologia e poi l'inaugurazione del nuovo hospice.

E poi la realizzazione di una stanza codice rosa, su questo punto il policlinco ottenuto tre bollini rosa dalla Fondazione Onda che è il massimo dei riconoscimenti per gli ospedali che adottano percorsi specifici per tutelare la donna.

© Riproduzione riservata