L'incidente mortale a San Licandro, i funerali di Elio Finocchiaro venerdì nel Duomo di Messina

Sarà il Duomo di Messina ad accogliere i tanti, tantissimi amici che vorranno salutare per l’ultima volta Elio Finocchiaro, il 40enne tragicamente scomparso nella notte tra giovedì e venerdì scorso.

Ieri è stata eseguita l’autopsia disposta dal magistrato che ha aperto un’inchiesta sull’incidente in cui Elio ha perso la vita: giovedì notte, dopo aver preso parte in un locale del centro alla festa aziendale della Fire, dove lavorava, il 40enne, rientrando verso casa, ha perso il controllo dello scooter in via Torrente, a San Licandro, andando a sbattere contro un palo ed un albero.

Per lui non c’è stato nulla da fare. Tantissimi i messaggi di cordoglio per una persona conosciutissima in città, anche nella sua figura di organizzatore di serate del divertimento per almeno un ventennio, a Messina e in provincia.

L'incidente mortale di Elio Finocchiaro, la movida di Messina perde uno dei suoi re Elio Finocchiaro Elio Finocchiaro Elio Finocchiaro

I funerali si terranno venerdì pomeriggio alle 16 in Cattedrale, la mattina camera ardente all’obitorio del Policlinico.

© Riproduzione riservata