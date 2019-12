Case D'Arrigo a Messina, consegna delle chiavi dei nuovi alloggi per 32 famiglie di ex "baraccati"

Da oggi avranno anche le chiavi delle loro case. Il loro status di ”baraccati” sta per terminare. Sono pronti a lasciare quei luoghi dei cosiddetti “ambiti del risanamento”, i ghetti amministrativi e urbanistici in cui sono confinati da generazioni i messinesi cresciuti nelle casette.

Oggi si completa la prima fase integralmente realizzata da Arisme (e quindi sotto l'egida dell'attuale amministrazione), dello sbaraccamento.

Un intero rione si trasferirà altrove consentendo in tempi brevissimi l'abbattimento delle baracche. Sono le trentadue famiglie della Case D'Arrigo a Messina, un agglomerato di abitazioni fra via Salandra e la via Maregrosso.

Finiranno sparpagliate nel resto della città, dove l'agenzia del risanamento, guidata da Marcello Scurria, ha comprato per loro gli appartamenti che cambieranno per sempre la loro vita.

