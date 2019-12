Incidente a Giampilieri Marina, scontro auto-moto: un ferito

Scontro frontale oggi pomeriggio intorno alle 17.30 sulla statale 114 all'altezza di Giampilieri marina. Per cause ancora in corso di ricostruzione si è verificato un violento impatto tra uno scooter Honda con due giovani a bordo ed una Citroen C3.

Uno dei due ragazzi, sbalzato dal mezzo a due ruote, è volato sull'asfalto ed è rimasto ferito. Un'ambulanza del vicino Pte è stata chiamata d'urgenza per prestargli le prime cure e trasportarlo al pronto soccorso del Policlinico.

Sul posto anche i vigili urbani di Messina e i carabinieri di Giampilieri e del vicino Comune di Scaletta.

