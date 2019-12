Omicidio nella notte a Palermo, carpentiere ucciso davanti casa

Misterioso omicidio, questa notte a Palermo. La vittima è Paolo Lombardino, un carpentiere di 47 anni, che viveva in via Zumbo, nel popolare quartiere Cep. Ed è proprio sotto casa che sarebbe stato colpito ad una coscia da alcuni spari che gli hanno provocato l'emorragia che lo ha ucciso.

Lombardino, secondo quanto riferito dai familiari, era andato in strada in piena notte per controllare la propria auto ed è a quel punto che sarebbe stato ferito mortalmente.

L'uomo è stato accompagnato all’ospedale Cervello dopo le 3 di notte ma era troppo tardi per via della perdita di sangue che non gli ha lasciato scampo.

Le indagini sono condotte dalla squadra mobile della polizia di Palermo.

