Fermato ubriaco alla guida, aggredisce gli agenti: 46enne arrestato a Messina

Gli agenti delle Volanti di Messina hanno arrestato Giovanni Lombardo, 46 anni, nel corso di controlli del territorio. L'uomo, con diversi precedenti, si è reso responsabile dei reati di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale, e lesioni personali aggravate.

Inoltre, è stato deferito in stato di libertà per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, guida in stato di ebbrezza e rifiuto d’indicazione sulla propria identità personale. L'intervento degli agenti si è reso necessario quando l’uomo è stato notato alla guida di un’autovettura, dalla quale, dopo essersi fermato lasciando il veicolo al centro della carreggiata, scendeva e iniziava ad importunare un gruppo di avventori di una rosticceria del centro.

All’arrivo dei poliziotti, lo stesso opponeva resistenza, dapprima rifiutandosi di fornire le proprie generalità, poi insultando e minacciando apertamente gli operatori. Inutili i tentativi di farlo ragionare, anche perché palesemente ubriaco. All’ennesimo invito a mantenere la calma e a farsi identificare iniziava a spintonare e strattonare violentemente gli agenti, procurando loro lesioni successivamente giudicate guaribili in 5 giorni.

Con non poche difficoltà i poliziotti sono riusciti a bloccarlo e arrestarlo. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.

