Incidente stradale nel Siracusano, muore a 19 anni il portiere del Rosolini

Tragico incidente stradale in provincia di Siracusa. Morto il 19enne portiere del Rosolini Nino Malandrino, feriti altri due calciatori che viaggiavano con lui sulla strada provinciale Pachino-Rosolini: i giovani di 20 e 23 anni sono stato trasportati d’urgenza al «Di Maria» di Avola dove sono ricoverati in prognosi riservata.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che indagano sulla vicenda, l’auto dei giovani, per cause da accertare, si è schiantata contro un muretto. I tre erano a bordo di una Fiat 500 e stavano rientrando da Rosolini, quando nella notte, intorno alle 3, il mezzo è uscito fuori strada schiantandosi contro un muretto in contrada Luparello di Pachino.

Quando sono arrivati i soccorritori per il diciannovenne non c'era più nulla da fare, è deceduto dopo l’impatto. I due feriti sono stati trasferiti in ospedale, ad Avola, dove sono in prognosi riservata.

© Riproduzione riservata