Messina, 39esimo convegno della Caritas: presente l'arcivescovo Montenegro

Il cardinale Francesco Montenegro, arcivescovo di Agrigento, ha partecipato al XXXIX convegno della Caritas "Da questo vi riconosceranno...Comunità chiamate alla testimonia della carità" nell'auditorium monsignor Fasola di Messina.

Ad aprire il convegno Padre Nino Basile, direttore della Caritas che ha spiegato come anche quest'anno si è pensato di ideare un percorso in tre tappe, questa ultima , in particolare è la più significativa. L'interesse del nuovo percorso è stato focalizzato sulla testimonianza della carità.

Dopo i saluti dell'arcivescovo monsignor Giovanni Accolla e dell'assessore Calafiore, è stato il momento della relazione del cardinale Montenegro. Nel corso del convegno si è svolta la Lectio Divina di suor Michela Refatto. La conclusione dei lavori è affidata a padre Giuseppe Lonia. Ad apire il convegno il coro interparrochiale della comunità della Madonna delle lacrime di S. Maria delle Grazie in Bordonaro.

