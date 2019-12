La morte del portiere del Rosolini in un incidente, aperta un'inchiesta per omicidio stradale

La Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale in relazione al tragico incidente di sabato notte a Pachino in cui ha perso la vita Nino Malandrino, il portiere del Rosolini calcio di 19 anni.

La macchina, una Fiat 500, finita contro un muretto sulla provinciale tra Pachino e Rosolini, era guidata da un altro giovane, che si trova ricoverato in ospedale, ad Avola, insieme ad un terzo ragazzo, tutti quanti calciatori.

Il conducente sarà sottoposto ad alcuni esami per svelare se era sobrio al momento dell’incidente.La Procura ha deciso, comunque, di non disporre l’autopsia ed ha restituito la salma ai familiari per la celebrazione dei funerali che si terranno domani alle 16,30 nella chiesa Madre di Pachino.

