Lavori al porto di Sant'Agata Militello, in arrivo la consulenza dell’Ateneo di Catania

E' l'opera per eccellenza attesa per il 2020 che sta per iniziare. Il Porto dei Nebrodi di Sant'Agata Militello si affaccia al nuovo anno con un grande carico di aspettative da parte di tutta la comunità, non solo locale ma dell'intero hinterland, che vede nel grande bacino in via di ultimazione, uno dei più importanti e completi in Sicilia, l'opportunità auspicata da decenni per il rilancio dell'economia del territorio ed il suo slancio turistico.

Nei giorni scorsi, intanto, è stata sottoscritta dal Comune con il Dipartimento d'ingegneria civile e architettura dell'Università degli studi di Catania un'apposita convenzione per la redazione di una consulenza scientifica volta all'individuazione di soluzioni per la mitigazione dei fenomeni di sifonamento e di trasmissione del moto ondoso rilevati nel molo di sopraflutto.

