Rifiuti a Messina, isole ecologiche prese d'assalto: tutti in fila a fare la differenziata

A Messina c'è anche chi ha atteso pazientemente un'ora e mezza in fila per poter consegnare i propri rifiuti. Molto più di quanto non accada di solito. Colpa del periodo festivo, delle scadenze per lo sgravio della Tari o della voglia di partecipare al sorteggio di una bicicletta elettrica?

Difficile spacchettare il significativo dato sull'impennata di presenze nelle isole ecologiche in quest'ultima parte dell'anno. Fatto sta che le code sono state molto lunghe, inattese, e hanno spiazzato chi non si attendeva questo flusso. Per prima MessinaServizi che, però, non poteva moltiplicare le postazioni.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE