Incidente sulla Messina-Catania, un'auto si ribalta: tre persone ferite

Auto ribaltata sull'autostrada A18 Messina-Catania, in direzione di Messina. L'incidente, in cui sono rimaste ferite tre persone, è avvenuto alle 11.30 di questa mattina a circa a 700 metri dallo svincolo per Acireale, al chilometro numero 68.

Tutta da chiarire la dinamica quel che è certo è che a restare coinvolte sono due auto: una Alfa Rome, che nell'urto si è capovolta, e una Peugeot.

Per i soccorsi sul posto è intervenuto un elicottero inviato dall’ospedale Cannizzaro di Catania dove è stato trasportato uno dei feriti, quello reputato in condizioni più serie. Gli altri due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Acireale.

Sul posto la polizia stradale di Catania e una squadra dei vigili del fuoco. Non è chiara ancora la dinamica dell'incidente. Intanto si sono formate lunghe code in direzione Messina.

© Riproduzione riservata