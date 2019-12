Maltempo, il mare torna a flagellare le strade e la litoranea di Capo d'Orlando

Scatta nuovamente l'emergenza sui lungomari di Capo d'Orlando, anche se l'attuale mareggiata non raggiunge la forza distruttiva di quella di alcuni giorni fa. È sempre la curva del faro, sul lungomare per San Gregorio, a far scattare l'allarme.

Nella notte tra sabato e ieri l'opera di sifonamento delle onde ha risucchiato a mare parte del rilevato stradale, procurando un avvallamento sul manto stradale che, se non transennato, avrebbe potuto provocare incidenti seri agli automobilisti in transito.

Da non dimenticare che solo tre anni fa l'autista di un furgoncino rischiò di precipitare in mare con tutto il mezzo dopo essere finito in una buca prodotta dal sifonamento delle onde.

