Maltratta e picchia la madre per anni, un arresto a Sant'Agata di Militello

Arrestato un 50enne di Sant'Agata di Militello per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri della Stazione e del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia lo hanno condotto nel carcere di Barcellona Pozzo di Gotto in attesa dell’udienza di convalida.

L’uomo aveva aggredito la madre in casa, con lievi lesioni al volto. Violenze e vessazioni che persistevano da tempo. I carabinieri intervenuti hanno prima messo in sicurezza la vittima, ancora impaurita ed hanno bloccato il 50enne ricostruendo l'intera vicenda che vedeva la donna da anni subire ogni tipo di violenza da parte del figlio.

