Aveva 7.300 botti in cucina, denunciato a Messina: "Volevo festeggiare il Capodanno"

Voleva festeggiare il Capodanno con i 7.313 botti che teneva nascosti in cucina. O almeno è questa la giustificazione che ha dato alla polizia che ha scoperto quella Santa Barbara in un appartamento a Messina.

Ne teneva gran parte in casa, nella stanza adibita a cucina-soggiorno. La restante parte stava nascosta in un box prefabbricato in un'area condominiale.

Un totale di settantadue chili di artifici pirotecnici con un quantitativo di esplosivo pari a più di quattordici chili, che il ventisettenne denunciato dai poliziotti delle Volanti deteneva illegalmente.

Non era la prima volta: l’uomo era stato già denunciato a dicembre 2018 per commercio abusivo di materiale esplodente.

Interrogato dai poliziotti, ha dichiarato di aver acquistato i 7.313 botti di fine anno da una persona di cui non conosceva l’identità e di averlo fatto per festeggiare il Capodanno.

Dopo l’intervento del Nucleo Artificieri della Questura di Messina che hanno visionato e catalogato tutto il materiale, si è proceduto al sequestro.

