Cinghiali per le strade di Messina, De Luca: "Daremo seguito alle ordinanze di cattura"

«Il dirigente darà seguito agli indirizzi impartiti dall’Amministrazione con le ordinanze che prevedono la cattura e l’allontanamento dal centro abitato degli ungulati».

Lo ha assicurato il sindaco di Messina, Cateno De Luca al termine di un incontro dedicato all’emergenza cinghiali, che continuano a scorrazzare nella zona nord della città, soprattutto a San Licandro e dintorni.

Alla riunione ha partecipato anche l’assessore comunale Massimiliano Minutoli. Nei giorni scorsi, si sono registrati “sconfinamenti” anche sulla Circonvallazione, dove gruppi di cinghiali si aggiravano in strada e sui marciapiedi in cerca di cibo.

Il Comune ha acquistato mesi fa degli strumenti dedicati alla cattura degli animali selvatici, da sistemare in gabbie per i successivi controlli sanitari. Ma, evidentemente, la strategia, fino a questo momento, non ha portato i risultati sparati.

