Siracusa, sequestrati 24 chili di botti illegali: un arresto, denunciato un messinese

La polizia di Siracusa ha sequestrato 24 chili di botti detenuti illegalmente, parte dei quali veri e propri esplosivi di genere vietato, nonché marijuana, cocaina e hashish, arrestando due persone e denunciandone una terza.

I fuochi d’artificio erano dentro diversi scatoloni, per un totale di quasi 22 chili, detenuti senza licenza e in un garage vicino a complessi residenziali. Il proprietario del garage, un messinese di 66 anni, è stato denunciato. Successivamente, in un’abitazione di via Algeri c'erano 61 petardi di grossa dimensione per un peso complessivo di un chilo e mezzo.

Il proprietario dell’abitazione è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. Sempre in via Algeri, dinanzi a una palazzina, i poliziotti hanno sottoposto a controllo un 51enne trovato in possesso di stupefacente: 29 grammi di cocaina, 65 di marijuana e 12,5 di hashish, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e denaro provento dell’attività di spaccio.

L’uomo, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e sottoposto ai domiciliari.

