Auto e camion in fiamme, caos e traffico in tilt sulla tangenziale di Messina

Una Smart ha preso fuoco intorno alle 17, poco prima dello svincolo di Gazzi (direzione Catania-Messina). L’auto è stata avvolta dalle fiamme ed è andata completamente distrutta. Sul posto, oltre alla Polstrada, i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona.

In serata, invece, poco prima delle 20, un mezzo pesante ha preso fuoco nelle vicinanze dello svincolo San Filippo in direzione Palermo. Anche in questo caso si è reso necessario l’intervento dei pompieri. Motrice completamente distrutta. Ripercussioni sul traffico ma per fortuna nessun ferito.

Paura in tangenziale a Messina, le foto dell'incendio che ha distrutto il tir allo svincolo San Filippo INCENDIO TANGENZIALE MESSINA INCENDIO TANGENZIALE MESSINA INCENDIO TANGENZIALE MESSINA INCENDIO TANGENZIALE MESSINA INCENDIO TANGENZIALE MESSINA

© Riproduzione riservata