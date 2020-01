Emergenza cinghiali a Messina, tornano le gabbie e i controlli sanitari

La strada intrapresa per affrontare il problema dell'invasione dei cinghiali stava dando i risultati sperati. I primi esemplari erano stati presi soprattutto nella zona nord della città, sistemati in gabbie, sottoposti ad accertamenti e liberati in porzioni di territorio precedentemente individuate nel corso di tavoli tecnici tra più soggetti.

Poi, qualcosa si è inceppato. A quanto pare, il dipartimento comunale all'Ambiente ha deciso di non percorrere più quella via, con conseguenze sotto gli occhi di tutti: molteplici sconfinamenti di animali selvatici a Montepiselli e a San Licandro e dintorni, solo per citare alcuni casi.

Addirittura, nei giorni scorsi, una coppia di cinghiali ha attraversato la via Sciascia, si è inoltrata fino al viale Regina Elena e ha attraversato la strada fino a scorrazzare sui marciapiedi, in cerca di cibo. Una scena che ha suscitato stupore e anche preoccupazione tra i cittadini.

Coppia di cinghiali "a spasso" in viale Regina Elena a Messina, paura tra i residenti

