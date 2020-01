Messina, al via gli interventi per ripulire da sabbia e detriti le strade di Galati Marina

Sono iniziati ieri mattina, e dureranno un paio di giorni, gli interventi a Galati Marina che, nelle scorse settimane, è stato interessato da maltempo e forti mareggiate. Le onde hanno portato in strada sabbia e detriti che hanno invaso le quattro piccole strade che, dalla via Nazionale, conducono fino alla spiaggia.

Dopo alcuni giorni di attesa, il consigliere della Prima circoscrizione, Alfredo Manganaro, ha richiesto l’intervento dell’Amministrazione comunale e in particolare dell’assessore alla protezione civile di Messina, Massimiliano Minutoli, per liberare le discese.

Operai con un escavatore e un bobcat hanno iniziato i lavori per pulire le strade permettendo così all’acqua piovana di poter scorrere senza ostacoli. Piccoli ma necessari interventi, in attesa – ha ricordato Manganaro – degli attesi lavori, previsti ma mai iniziati, per i pennelli a protezione della costa.

© Riproduzione riservata