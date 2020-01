Taormina, il 118 è in emergenza: medici a bordo delle ambulanze solo in alcuni turni

Inizia subito all'insegna dell'emergenza il 2020 per il 118. La postazione di Taormina ha affrontato infatti la prima richiesta di soccorso dell'anno nella Perla dello Jonio per aiutare un cinquantenne del luogo, che era stato aggredito, e presumibilmente colpito, con una bottiglia in testa durante i festeggiamenti della notte di San Silvestro.

Nell'occasione l'uomo è stato subito soccorso dal 118, giunto in pochi minuti con l'ambulanza in Corso Umberto. Il malcapitato avvertiva in particolare problemi respiratori ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Vincenzo.

Ed il soccorso è stato effettuato in condizioni di difficoltà, dovendo operare infatti il 118 con due autisti soccorritori e senza la presenza di un medico a causa delle carenze d'organico che affliggono attualmente il servizio, compresa la postazione medicalizzata di Taormina, e in virtù delle relative rideterminazioni aziendali.

La presenza del medico viene garantita soltanto in alcuni turni e non è l'unico disagio che si registra in questo momento.

