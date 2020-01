Mafia a Messina, confermate le misure di custodia per 5 ex pentiti

Restano in piedi le misure di custodia per cinque degli indagati nell’ambito dell’operazione “Predominio”, portata avanti lo scorso 20 dicembre a Messina. Il Tribunale del riesame ha depositato la decisione, respingendo sostanzialmente in toto i ricorsi della difesa.

Confermati quindi gli arresti domiciliari per Giovanni Ieni e la reclusione in carcere per Angelo Arrigo, Michele e Alberto Alleruzzo e Vincenzo Barbera. Annullati però due capi d’imputazione a carico di Arrigo, relativi ad episodi di spaccio.

Ex pentiti di mafia arrestati a Messina, leader era killer dei clan: nomi, foto e gli abbracci con i parenti in questura Nicola Galletta Alberto Alleruzzo Alberto Alleruzzo Giovanni Ieni Angelo Arrigo Angelo Arrigo Vincenzo Barbera Alberto Alleruzzo Angelo Arrigo Antonino Stracuzzi Cosimo Maceli Gaetano Barbera Giovanni Ieni Giuseppe Cutè Michele Alleruzzo Nicola Galletta Orazio Bellissima Pasquale Pietropaolo Salvatore Bonaffini Stellario Brigandì

I cinque sono difesi dagli avvocati Salvatore Silvestro, Giuseppe Abbadessa e Antonino Aliberti. L’inchiesta della Squadra mobile ha svelato il tentativo di alcuni ex collaboratori di giustizia di controllare il traffico di stupefacenti e le estorsioni in città, principalmente nella zona di Giostra.

