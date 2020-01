Quattordici colpi di pistola contro una farmacia a Messina, ipotesi intimidazione

La saracinesca e un'insegna della Farmacia del villaggio a Messina sforacchiate da quattordici colpi di pistola, in un luogo in cui si trovano tante altre attività commerciali e cartelloni di vario genere contro i quali liberare il caricatore di un'arma da fuoco, a Capodanno, porterebbero dritto a una conclusione: quei gesti, compiuti da una sola mano, sembrano avere il sapore dell'intimidazione.

Meno plausibili, invece, le ipotesi che coincidono con una bravata o con un delirio da festeggiamenti per l'arrivo del 2020. Qualcuno, quindi, avrebbe proprio approfittato della notte di San Silvestro per lanciare un avvertimento. Ha impugnato una pistola è ha premuto più volte il grilletto, mirando al serramento metallico dell'esercizio ubicato in via 30 N, nella zona nord del Villaggio Aldisio, centrato ben dodici volte, e alla relativa indicazione posta su un vicino palo, bersagliato da due proiettili.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud, edizione di Messina

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE