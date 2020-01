Villafranca Tirrena, Nas in una casa di riposo: riscontrate anomalie nella gestione

A seguito di controlli eseguiti da parte degli organi preposti sono state riscontrate delle anomalie dal punto di vista burocratico amministrativo all'interno della Casa di riposo "Sant'Antonio" di Villafranca Tirrena.

Sulla vicenda è intervenuto, a seguito del verbale redatto dal Comando dei Nas, il primo cittadino Matteo De Marco che attraverso un'ordinanza ha disposto il termine di trenta giorni, entro il quale è consentito regolarizzare la situazione che dagli accertamenti risulta poco chiara.

I gestori della Casa di riposo potranno quindi mettersi in regola così come prevede la legge rispettando i tempi concessi. Qualora ciò non si verificasse, saranno presi i conseguenti provvedimenti del caso. Ad oggi, i pazienti che la struttura ospita non sono stati delocalizzati ma risultano residenti all'interno.

