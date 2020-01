Rifiuti, da venerdì scatta l'ordinanza "plastic free" a Lipari: multe salate per i trasgressori

Da venerdì sarà in vigore l'ordinanza 'Plastic free' a Lipari. Lo ha annunciato il sindaco Marco Giorgianni. "Sarà vietata la distribuzione di sacchetti per asporto merci in plastica - spiega - che dovranno essere sostituiti con shopper in materiale biodegradabile e compostabile; allo stesso modo saranno permessi esclusivamente la vendita, la distribuzione, l’utilizzo e il consumo di materiale monouso del tipo biodegradabile e compostabile (es. posate, piatti e bicchieri di qualsiasi forma e dimensione, coppe, coppette, ciotole e ciotoline, cannucce, miscelatori per bevande, aste per palloncini, bastoncini cotonati cotton fiocc)".

Il provvedimento riguarderà anche le feste pubbliche e le sagre in cui potranno essere distribuiti al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente stoviglie e contenitori monouso del tipo biodegradabile e compostabile. L'ordinanza prevede, per i trasgressori, sanzioni pecuniarie fino alla sospensione dell’attività commerciale, in caso di reiterazione superiore alle tre volte.

