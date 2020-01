Strage sulle strade in Sicilia: 5 morti in poche ore tra Palermo, Catania, Ragusa e Trapani

Si allunga ulteriormente la scia di sangue sulle strade siciliane. Lungo la Statale 385 Catania-Caltagirone, al km 24 in direzione Palagonia, si è verificato un incidente autonomo costato la vita a Massimiliano Gurrieri, 41 anni di Scordia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe perso il controllo della sua auto finendo in un terrapieno. I sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che costatare il decesso del 41enne.

Si tratta della quarta vittima in 12 ore causata da un incidente stradale. Nella tarda serata di ieri, una donna di origini ucraine aveva perso la vita lungo la strada che collega Modica con Pozzallo. In mattinata, invece, uno schianto avvenuto nei pressi di Villabate (Palermo) tra tre auto ha causato due vittime. Infine lo schianto di Palagonia che ha aggiornato il macabro bilancio.

Un altra persona è morta in un incidente autonomo sull'autostrada A29 dir Alcamo-Trapani. L’arteria è stata provvisoriamente bloccata in direzione Trapani. Sul posto personale di Anas per la gestione della viabilità e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

L’incidente si è verificato nel tratto che separa Fulgatore e Dattilo. La vittima è Giuseppe Brignone di 73 anni, originario di Pantelleria che viaggiava a bordo di una Toyota Yaris assieme alla moglie, trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani. Sul luogo sono intervenuti prima i carabinieri e poi la Polizia Stradale, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto i corpi dall’abitacolo. Secondo i primi riscontri, intorno alle 13, l’auto sarebbe rimasta coinvolta in un incidente autonomo, andando ad impattare contro una barriera in cemento.

