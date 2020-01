Acqua ridotta a Messina, domani il picco: terminerà alle 12

Proseguono senza particolari problemi gli interventi di riparazione delle due pompe di sollevamento dell'acquedotto del Fiumefreddo andate in tilt in contrada Torrerossa, nel territorio di Alì Terme, e i vertici dell'Amam ribadiscono che i disagi avvertiti soprattutto in alcune zone del centro e della zona nord saranno ridotti e l'erogazione ritornerà alla piena normalità, secondo gli orari previsti, nella giornata di sabato 11 gennaio.

Prima di quella data ci sarà ancora da soffrire: oggi l'erogazione in città s'interromperà di nuovo alle 15 (con due ore d'anticipo rispetto alla norma) e così sarà anche nella giornata di venerdì.

Ma il giorno più difficile, invece, sarà domani, giorno 9, non come diretta conseguenza del duplice guasto di Torrerossa ma per i diversi interventi di carattere generale, già da tempo programmati per il 9, al fine di garantire l'adeguamento degli impianti alle nuove direttive europee sulla sicurezza».

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina.

