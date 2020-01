Feste senza soldi e ancora niente stipendi, dipendenti Dusty disperati a Barcellona

I lavoratori della Dusty che hanno affrontato le festività senza soldi, vivono ancora di stenti nell'indifferenza generale perché da tre mesi non percepiscono gli stipendi di ottobre, novembre e dicembre. Mai come adesso.

Alcuni dei lavoratori non hanno nemmeno i soldi necessari per pagare la benzina dell'auto, automezzo obbligatorio per raggiungere il cantiere di contrada Contura. Bloccate dall'azienda anche le ferie con la giustificazione che non riescono ad assicurare i turni di lavoro a causa del numero di dipendenti in congedo per malattia. Infatti anche coloro che avevano avute accordate le ferie si è visto revocare le stesse. Non si intravede una via d'uscita.

Ieri il segretario della Funzione pubblica della Cgil, Carmelo Pino, inutilmente ha tentato di avere risposte dall'azienda.

