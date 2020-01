Niente riscaldamenti al "Pugliatti" di Furci Siculo, 450 studenti disertano le lezioni

«Noi al freddo non ci restiamo». Lo hanno scandito tutti in coro, continuamente e sempre più forte, gli studenti dell'Istituto superiore “Salvatore Pugliatti” di Furci Siculo, sezione staccata di Taormina, dopo aver disertato le lezioni per il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle varie aule.

Tutti fuori, quindi, dal plesso ieri mattina per protestare contro i termosifoni spenti ma, soprattutto, contro la Città Metropolitana di Messina che non ha provveduto per tempo (dopo la pausa delle feste Natalizie) ai mettere in funzione l'impianto di riscaldamento.

