Anziana morta carbonizzata a Messina, il rogo causato da una sigaretta

Sarebbe stata una sigaretta a innescare l’incendio in casa che non ha dato scampo ieri sera alla 70enne Anna Alibrandi, residente in via Boner, a Messina.

È l’ipotesi più probabile che i vigili del fuoco e la polizia stanno valutando dopo gli accertamenti compiuti fino a tarda notte. La donna si trovava in camera da letto, intorno alle 21, avrebbe acceso la sigaretta che, molto probabilmente per motivi accidentali, è caduta sul piumone.

Si è sprigionato un rogo che ha avvolto in tempi rapidi la stanza e le altre zone della casa. La signora Alibrandi, peraltro con problemi di deambulazione, non è riuscita a mettersi in salvo ed è morta carbonizzata. Miracolosamente scampato alla tragedia, invece, il suo cagnolino.

© Riproduzione riservata