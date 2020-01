La protezione civile in campo a Lipari, Vulcano e Stromboli: "Neccessari fondi per 1,5 milioni"

Sopralluogo in elicottero da parte di componenti del Dipartimento della Protezione civile nazionale e regionale, accompagnati dal sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, nelle aree eoliane fortemente colpite e danneggiate dalle mareggiate dello scorso mese di dicembre.

Il sorvolo, funzionale alle procedure attivate per fronteggiare l'emergenza, è stato effettuato su Acquacalda di Lipari, Vulcano, Ginostra e Stromboli. Come abbiamo già avuto modo di registrare, l'Amministrazione Giorgianni, nel richiedere alla Regione la dichiarazione dello stato di calamità naturale, aveva quantificato in un milione e 510 mila euro i fondi necessari per intervenire sulle opere pubbliche danneggiate.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina.

© Riproduzione riservata