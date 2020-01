Messina, oggi il saluto del generale dei carabinieri Luigi Robusto al "Culqualber"

Una vita per l'Arma. Oggi alle 10.30, al Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”, alla caserma “A. Bonsignore”, a conclusione del suo mandato, il generale di corpo d'armata Luigi Robusto incontrerà gli organi d'informazione.

Originario di Atri, in provincia di Teramo, 65 anni, il generale Robusto ha studiato tra l'altro alla Scuola Militare della Nunziatella di Napoli e all'Accademia militare di Modena. Laureato in Giurisprudenza, dal 1977 in poi, ha ricoperto numerosi incarichi in tante località italiane, che lo hanno portato a compiere molteplici esperienze lavorative. È stato per lavoro tra l'altro a Campobasso, Pianosa, Genova, Sant'Angelo dei Lombardi, Imperia, Brindisi, Roma, Benevento, Napoli, Lecce, Chieti, Cagliari.

L'articolo completo sulla Gazzetta del Sud in edicola, edizione di Messina.

© Riproduzione riservata