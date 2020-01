Capo d'Orlando, le mareggiate cancellano la spiaggia ad Auletta

Invece delle scalette per scendere sulla spiaggia il Comune di Capo d'Orlando dovrebbe costruire i trampolini. Queste le sarcastiche “battute” degli orlandini alla vista della battigia del quartiere Auletta che, ormai, lambisce il lungomare tanto che da lontano sembra una piscina.

Con il ritorno del bel tempo e del mare calmo gli effetti delle ultime mareggiate sono lampanti a tutti. Un vero disastro per la parte terminale di quel tratto di lungomare sottoposto a restyling cinque anni fa. La pavimentazione sconnessa e la camicia di cemento scomparsa ai piedi delle fondamenta, mettendo a nudo le barre d'acciaio delle fondamenta, non fanno presagire per il futuro nulla di bello.

Se la prossima mareggiata dovesse essere di levante o grecale, come avvenuto per le due ultime, c'è da chiedersi se l'arteria ce la farà a resistere, considerato che davanti non c'è più la spiaggia che la difende.

