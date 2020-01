Incidente a Messina, finisce con lo scooter su una catasta di legno: ferito

Ancora poco chiara la dinamica che oggi pomeriggio intorno alle 15 ha visto coinvolto uno scooterista che transitava in Via La Farina a Messina.

Per cause ancora in fase di accertamento il guidatore del mezzo ha centrato, con il suo ciclomotore di colore bianco, una catasta di legna accumulata a bordo strada derivante dagli interventi di potatura disposti dall’amministrazione comunale cadendo violentemente sull’asfalto.

Sul posto i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito che è stato successivamente trasportato presso il vicino ospedale Piemonte e la sezione infortunista della Polizia Municipale per i rilievi del sinistro.

