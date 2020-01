Lavori e ripristino viabilità a Messina, divieti di sosta sulle strade: ecco dove

Modifiche nella viabilità a Messina per i prossimi giorni. Per consentire gli interventi di ripristino della sede viaria dopo i lavori di scavo per la posa di infrastrutture telefoniche per la realizzazione di rete in fibra ottica, è stato disposto il divieto di sosta per 24 ore lungo i tratti delle strade interessate.

Sino a venerdì 24, la limitazione viaria vigerà su entrambi i lati delle vie San Jachiddu, viale Giostra, Procione, Polluce, San Michele, Auriga, Libra, Berenice, Altair, Cigno, Centaro, Cappella, Andromeda, Antares e Palermo; sino al 7 febbraio, su entrambi i lati delle vie Consolare Pompea, Panoramica dello Stretto, Salita Calafato, 158C, statale 113 Dir, Fiumara Guardia e contrada Torrente Guardia.

Sino al 21 febbraio, sulle vie Comunale Santo, Giovanni Falcone, Rocco Chimirri, Piersanti Mattarella, Case Gialle, Villaggio Santo, Gen. Alberto Dalla Chiesa, Giuseppe Impastato, Candore, 26B, Pazienza, Gaetano Alessi, viale del Policlinico, Socrate, Platone, Anassagora, 38A, Evemero da Messina, 37F e Zenone; sino al 28 febbraio, su entrambi i lati delle vie San Carlo, Cherubini, 40D, 40A, 41G, Anassagora, Aristotele, 38T e 38V.

Il transito veicolare verrà regolamentato con l’ausilio di movieri e quello pedonale, con particolare riguardo per le persone disabili, sarà garantito in sicurezza con idonea segnaletica di indirizzamento per i pedoni. Inoltre per consentire all’Amam l’esecuzione di lavori urgenti di pulizia del collettore fognario in via Pola, sono state adottate limitazioni viarie. Pertanto, mercoledì 15 e giovedì 14, durante la fascia oraria 8.30-19, sarà vietata la sosta su entrambi i lati di via Pola.

