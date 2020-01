Traffico di medicine tra l’Italia ed il Ghana, maxi sequestro all'aeroporto di Palermo

Traffico di medicine "non conformi" tra l’Italia ed il Ghana. Lo hanno scoperto i funzionari dell’Agenzia delle dogane e la guardia di finanza in servizio all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo.

L'operazione è scattata il giorno di Capodanno, ma la notizia è stata diffusa solo in quest ore, quando è stata fermata una donna ghanese K.T.A. Sequestrate oltre 1.300 pillole medicinali in blister di vario genere e marca, più 2.000 grammi di creme medicinali e 2.000 millilitri di creme cosmetiche sia in tubetti che barattoli contenenti balsamo e tinture per capelli.

Nel corso del 2019, sono stati denunciati altri tre ghanesi, e sequestrate un totale di oltre 24.000 pillole medicinali, oltre 23.000 grammi creme medicinali, oltre 800 confezioni medicinali tra spray e bustine e oltre 91.000 millilitri di creme cosmetiche il tutto destinato al mercato italiano.

