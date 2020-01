Stufa in corto circuito causa un incendio, 91enne muore in casa nel Siracusano

Un uomo di 91 anni è morto dopo essere stato travolto da un incendio scoppiato nella sua abitazione in via Adigrat, a Lentini. Le fiamme, secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, potrebbero essere state causate dal corto circuito di una stufa elettrica.

Sono stati i residenti della zona a chiedere soccorso ma quando sono arrivati i pompieri, gli agenti di polizia e i carabinieri per il pensionato, che era solo in casa, non c'era più nulla da fare. La procura di Siracusa ha aperto una inchiesta e disposto l’ispezione cadaverica.

