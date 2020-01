Barcellona, grave frana a Montecroci: il fango invade via Leopardi

Uno smottamento della collina di Montecroci, causato dallo scarico del “troppo pieno” dell'acquedotto comunale, ha provocato poco prima dell'alba di ieri una frana che ha trascinato a valle, oltre ad un ampio fiume di fanghiglia, persino il fondo stradale del vecchio tracciato di via Giacomo Leopardi utilizzato come viabilità di accesso e di regresso per l'Arena Montecroci.

Per gli abitanti delle viuzze del quartiere dell'Immacolata, sorpresi intono alle 5 del mattino dallo scroscio dell'acqua, sono stati attimi di paura perché hanno visto trasformarsi i vicoli in canali di scolo colmi d'acqua tanto che al piano terra di molti fabbricati si è infiltrata la fanghiglia che ha fatto rivivere la paura vissuta nell'alluvione del 2011.

L'edizione integrale dell'articolo è disponibile sull'edizione cartacea della Gazzetta del Sud - edizione di Messina.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dalla Gazzetta del Sud in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE