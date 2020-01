Femminicidio a Messina, l'ex di Alessandra Musarra accusato davanti al giudice

È il 21 gennaio la data stabilita. Quel giorno davanti al gup Monia De Francesco si terrà l’udienza preliminare per il femminicidio della povera 29enne Alessandra Immacolata Musarra, la donna trovata senza vita nella casa di contrada Campolino, a Santa Lucia sopra Contesse, nel marzo scorso.

Per il sostituto procuratore Marco Accolla - ricostruisce la Gazzetta del Sud in edicola -, il magistrato che da quel giorno conduce le indagini, non ci sono dubbi. A stringere le sue mani intorno al collo della ragazza, nella notte precedente l’8 marzo, il giorno della Festa della donna, è stato il fidanzato 27enne Cristian Ioppolo. Che inchiodato dalle indagini della Squadra mobile è in carcere da quel giorno con l’accusa di femminicidio.

Omicidio a Santa Lucia Sopra Contesse a Messina - Foto Sul luogo del delitto la polizia Gli agenti hanno sentito familiari e vicini di casa della ragazza L’abitazione si trova nella zona di S. Lucia sopra Contesse, in contrada Campolino La casa di Alessandra Immacolata Musarra, uccisa nel cuore della notte La squadra mobile sta cercando di ricostruire la dinamica dell’omicidio Da una prima analisi dei fatti la vicenda ha tutti i contorni di un femminicidio È stato sul posto anche il questore di Messina Mario Finocchiaro La Procura ha già avviato le indagini per individuare il colpevole Gli agenti sono già sulle tracce del principale indiziato Incessante il lavoro delle forze dell’ordine che da questa mattina presidiano contrada Campolino La Squadra mobile di Messina sul posto Le volanti della Squadra mobile e l’ambulanza giunta sul posto La vittima Alessandra Immacolata Musarra con il fidanzato Cristian Ioppolo Alessandra Musarra

Il magistrato ad ottobre 2019 aveva chiuso le indagini nei confronti dell’uomo, che è assistito dall’avvocato Alessandro Billè. Adesso è arrivata l’ora del confronto accusa-difesa davanti al giudice. A rappresentare la madre e la sorella della vittima nel procedimento, come parti offese, è impegnato l’avvocato Oleg Traclò, mentre per il padre della ragazza, Luciano Musarra, c’è l’avvocato Maria Gianquinto.

