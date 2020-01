Tir esce di strada sulla provinciale 19 nel Nisseno, lunghe code e traffico in tilt

Disagi per gli automobilisti per le lunghe code che si sono formate in queste ore sulla strada provinciale 19 di Resuttano, nel Nisseno. I mezzi pesanti sono costretti a percorrere il tratto di strada a causa del divieto di viabilità sulla A19, nel tratto tra Resuttano e Ponte cinque archi, per il pericolo di crollo del viadotto Cannatello.

Un tir carico di rifiuti è scivolato nel percorrere una curva, a causa del fango presente sulla strada, finendo in una cunetta a margine della carreggiata.

Sono in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco e del personale Anas per consentire al tir di tornare in carreggiata. Sul posto anche alcune pattuglie della polizia stradale. A causa dell'episodio si sono formate lunghe code di mezzi pesanti.

