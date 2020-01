Blitz contro la mafia dei Nebrodi, tra i 94 arrestati anche il sindaco di Tortorici

Tra i 94 indagati raggiunti da misura cautelare questa mattina nell’ambito dell’operazione “Nebrodi” c’è anche il sindaco in carica di Tortorici Emanuele Galati Sardo.

A suo carico il Gip Mastroeni ha disposto gli arresti domiciliari. Il 40enne, eletto alle ultime elezioni amministrative lo scorso aprile, è indagato per associazione a delinquere e truffa, nella qualità di operatore di uno dei CAA, per la gestione di alcune pratiche per l’ottenimento dei contributi dall’Agea sino all’anno 2017.

Gli operatori dei CCA indagati avallavano la regolarità delle domande di pagamento dei contributi europei facendo risultare finti trasferimenti dei terreni per cui chiedere le sovvenzioni europee dai proprietari ai beneficiari delle domande. I terreni risultavano intestati a prestanome dei boss.

